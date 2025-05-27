Суд арестовал француза, приплывшего на сапборде из Эстонии в Россию

Отмечалось, что француз обвиняется в незаконном пересечении проходящей по Нарвскому водохранилищу госграницы РФ без надлежащего разрешения и документов. По версии задержанного, его мать, которую он считает приемной, предположительно родом из России, и таким образом он захотел найти ее родственников и восстановить с ними связи.