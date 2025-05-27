Суд арестовал француза, приплывшего на сапборде из Эстонии в Россию

Суд поместил под стражу гражданина Франции, приплывшего на сапборде из Эстонии в Россию, чтобы найти родственников своей матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.
«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину Французской Республики…», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что француз обвиняется в незаконном пересечении проходящей по Нарвскому водохранилищу госграницы РФ без надлежащего разрешения и документов. По версии задержанного, его мать, которую он считает приемной, предположительно родом из России, и таким образом он захотел найти ее родственников и восстановить с ними связи.
В пресс-службе добавили, что из допроса мужчины стало известно, что некоторое время назад он находился на лечении в психиатрической больнице.
Как писал сайт KP.RU, 14 мая ФСБ РФ сообщила о проведении успешной спецоперации, в ходе которой была пресечена попытка массовой нелегальной переправки пяти граждан из Центральной Африки через госграницу России. Силовики задержали двух предполагаемых посредников, занимавшихся организацией незаконного въезда мигрантов. По версии следствия, группа иностранцев пыталась проникнуть на территорию России вне официального пункта пропуска, используя маршруты обхода пограничного контроля.