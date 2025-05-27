«Это лишь бумажки»: комик Позов намекнул на развод с женой после 15 лет брака

Позов рассказал, что сейчас живет в психиатрической клинике в связи с тяжелой депрессией на фоне потери отца. Он также поделился, что именно из-за тяжелого морального состояния разошелся со своей женой. По его словам, он рассказал это подписчикам для того, чтобы про него перестали распускать слухи в общественном пространстве.