«Это лишь бумажки»: комик Позов намекнул на развод с женой после 15 лет брака

Комик Дмитрий Позов отказался опровергать информацию о разводе с женой Екатериной, с которой они прожили в браке свыше 15 лет, но отметил, что к текущему моменту разрыв отношений не оформлен официально.
По словам артиста, он с Екатериной старается не мыслить категориями «это навсегда» или «это временно», а дают жизни шанс расставить все на свои места.
— Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки…. Но сейчас как есть, — написал Позов в своем Telegram-канале.
Позов рассказал, что сейчас живет в психиатрической клинике в связи с тяжелой депрессией на фоне потери отца. Он также поделился, что именно из-за тяжелого морального состояния разошелся со своей женой. По его словам, он рассказал это подписчикам для того, чтобы про него перестали распускать слухи в общественном пространстве.
До этого Позов рассказал, что в старости мог бы переселиться в Италию и жить в пригороде Рима. Он отметил, что немаловажную роль на новом месте играет качество футбола. Однако в Италии, по мнению Позова, он не так хорош.