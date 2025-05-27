Туристы осваивают закрытые пляжи Черного моря

Необычная картина наблюдается на анапских пляжах в эти майские дни. Несмотря на официально закрытый купальный сезон и запрещающие таблички, отдыхающие активно осваивают побережье. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Пляжи официально закрыты, там нет лежаков и зонтов. При этом, купающихся единицы, но они есть. Основная масса туристов загорает на полотенцах. Берега усыпаны камкой — бурыми водорослями.
— Люди игнорируют запреты, хотя массового купания нет, — сообщает корреспондент Оксана Кадочникова. — Пляжи выглядят непривычно пустыми без привычной курортной атрибутики.
По словам эколога Вениамина Голубитченко, камка — естественное явление для этого времени года. Ее количество зависит от ветра и температуры воды, а не от разлива мазута.
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