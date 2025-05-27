Стационарные и передвижные. Спасатели провели мониторинг детских лагерей перед сменами

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О результатах мониторингов противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей в преддверии летнего сезона рассказал начальник отдела надзора и профилактики областного управления МЧС Михаил Лысов, передает корреспондент БЕЛТА.
На особом контроле — безопасный отдых. Профсоюзы проводят мониторинги детских лагерей и центров.
Объекты оздоровления и отдыха детей остаются на постоянном контроле органов государственного пожарного надзора. «В эту оздоровительную кампанию на территории области будет функционировать более 1,1 тыс. лагерей различной формы организации. Это дневные воспитательно-оздоровительные лагеря на базе учреждений образования (их большинство — свыше 640), более 260 дневных воспитательных лагерей труда и отдыха, более 140 дневных спортивно-оздоровительных лагеря, 19 палаточных передвижных воспитательных лагерей, 13 палаточных непередвижных лагерей, 10 стационарных сезонных загородных лагерей и ряд палаточных передвижных спортивно-оздоровительных лагерей», — рассказал начальник отдела.
До старта летней оздоровительной кампании все эти объекты охвачены надзорно-профилактическими мероприятиями. «С обслуживающим дежурным персоналом работники органов государственного пожарного надзора провели соответствующие инструктажи, проверена их готовность к действиям в различных ЧС. В целом объекты, на которых будет проводиться оздоровительная кампания, с точки зрения пожарной безопасности готовы, проблемных вопросов, которые могут повлиять на безопасное пребывание детей, дежурного персонала, нет», — отметил Михаил Лысов.
Он обратил внимание, что все моменты по определенным нарушениям требований безопасности, которые выявлялись в процессе надзорных мероприятий, носили больше режимный характер: «Где-то были загромождены пути эвакуации, где-то были неисправные огнетушители. Все это устранялось в кратчайшие сроки. Такие погрешности связаны в основном с ослаблением контроля со стороны ответственных за безопасность лиц и руководителей. Несмотря на это, в период всей оздоровительной кампании мы продолжим рейдовые мероприятия по этим объектам, чтобы оперативно оценивать состояние безопасности и в случае выявления каких-то моментов оперативно это корректировать».
Со всеми начальниками детских стационарных загородных лагерей — восемь в Гомельском районе и по одному в Речицком и Светлогорском — проведены индивидуальные обучающие мероприятия. В частности, отработан порядок действий при организации эвакуации людей, а также алгоритмы оперативного реагирования на ЧС и др.
Кроме того, готовится межведомственный график посещения лагерей. О таких визитах на объектах будут узнавать максимум за час до прибытия группы.
Немного иная специфика с обеспечением безопасного пребывания детей в палаточных лагерях. Любители походной атмосферы обычно пребывают в них до 10 дней. Чаще всего такие лагеря дислоцируются вблизи лесных массивов. Их сроки и места согласовываются с учетом погодных условий, а также установленного класса пожарной опасности в лесах. В декабре прошлого года на законодательном уровне были четко регламентированы требования пожарной безопасности к размещению и функционированию таких объектов. В деталях прописаны все тонкости, вплоть до обустройства минерализованной полосы, размещения фонарей, дизель-генераторов для подачи электроэнергии в палаточный городок и др.
«Тема безопасности детей на особом контроле всегда, а в каникулярный период он усиливается многократно», — резюмировал Михаил Лысов.
Также с начала лета традиционно стартует республиканская информационно-пропагандистская акция «Безопасные каникулы», которая продлится по 31 августа. Ее целевой аудиторией являются дети, поэтому значительный фронт разъяснительной работы будет направлен на мальчишек и девчонок. Также для безопасности детей на каникулах предусмотрен комплекс межведомственных профилактических мероприятий. -0-