Стационарные и передвижные. Спасатели провели мониторинг детских лагерей перед сменами

Он обратил внимание, что все моменты по определенным нарушениям требований безопасности, которые выявлялись в процессе надзорных мероприятий, носили больше режимный характер: «Где-то были загромождены пути эвакуации, где-то были неисправные огнетушители. Все это устранялось в кратчайшие сроки. Такие погрешности связаны в основном с ослаблением контроля со стороны ответственных за безопасность лиц и руководителей. Несмотря на это, в период всей оздоровительной кампании мы продолжим рейдовые мероприятия по этим объектам, чтобы оперативно оценивать состояние безопасности и в случае выявления каких-то моментов оперативно это корректировать».