Щенок, которого пытались зарезать школьницы в Омске, выжил

Щенок, над которым издевались две омские школьницы, выжил, сейчас он находится под присмотром, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором две девочки тыкали в щенка ножом и пытались перерезать ему горло.
Школьницы, как выяснилось, купили питомца на сайте объявлений, а мучили его в недостроенной многоэтажке. На той же видеозаписи зафиксировано, как одна из девочек ударила собаку кирпичом.
«Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что школьницы в Коми хвастались расчленённым котёнком.