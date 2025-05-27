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Щенок, которого пытались зарезать школьницы в Омске, выжил

Сотрудники полиции организовали проверку после публикации в Сети видео с издевательствами над животным.

Источник: Аргументы и факты

Щенок, над которым издевались две омские школьницы, выжил, сейчас он находится под присмотром, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором две девочки тыкали в щенка ножом и пытались перерезать ему горло.

Школьницы, как выяснилось, купили питомца на сайте объявлений, а мучили его в недостроенной многоэтажке. На той же видеозаписи зафиксировано, как одна из девочек ударила собаку кирпичом.

«Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что школьницы в Коми хвастались расчленённым котёнком.