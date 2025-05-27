Отцов Татарстана восхитили чеченские жены: предложено перенести «женскую покорность» на всю Россию

«Выражение покорности главе семьи со стороны жен является нормой…» — сообщил миру в своих соцсетях глава Союза отцов Татарстана после поездки в Чечню и предложил «перенять этот правильный опыт Чеченской Республики и масштабировать в рамках России для разрешения демографической ситуации». Его сообщением поделился Союз отцов России, чем и вызвал в Рунете «бабий бунт». В посте председателя татарских отцов Аделя Загретдинова упоминается также «атмосфера традиций, национального начала, уважения к старшим, забота мужчин о семье, дружба и братство», но упомянутая покорность жен затмила и вытеснила все остальное, разделив Рунет на две неравные части. Большинство (преимущественно женского пола) напоминает, что и Татарстан, и Чечня находятся в России, а значит, никакой покорности от жен требовать не могут, «разве только попросить, ведь в российском обществе оба пола равны». Меньшинство же, главным образом мужского пола (в том числе немало верующих, причем немусульман), настаивает на том, «если речь о внутреннем устроении семьи, Конституция ни при чем»: раз муж — глава семьи, значит, жена должна уважать его главенство. Если, конечно, видит уверенность и твердость супруга, особенно когда дело касается принятия важных «мужских» решений, значимых для будущего семьи. Среди меньшинства, поддержавшего восхищение «покорностью жен», попадаются и жительницы Республики Татарстан, напоминающие, что «у татарского народа мусульманские традиции в крови». Есть, правда, и такие, кто считает, что традиции эти выражаются лишь во внешних проявлениях: покорности от женщин хотят, а вот то, что их надо защищать и поддерживать, периодически забывают. К примеру, дочь народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница «татарского соловья» Рената Ибрагимова уверена, что, будь ее отец и дядя живы, они бы не допустили того, что с ней произошло (дома, в Казани, 54-летнюю Айсылу Чижевскую затравили за брак с воспитанником моложе ее на 33 года, который она заключила 5 лет назад). С тех пор она вынуждена скитаться и искать работу, хотя до этого в Казани была известным музыкантом и уважаемым журналистом и педагогом.