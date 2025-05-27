Отцов Татарстана восхитили чеченские жены: предложено перенести «женскую покорность» на всю Россию

Посетив Чечню, делегация Союза отцов Татарстана пришла в восторг от женской покорности в чеченских семьях и предложила перенести «этот правильный опыт» на всю Россию. Отцам Татарстана в Чеченской Республике понравилось не только это, но дамские чаты, в том числе и татарских жен, уже вскипели: в РФ неравенства полов нет!
«Выражение покорности главе семьи со стороны жен является нормой…» — сообщил миру в своих соцсетях глава Союза отцов Татарстана после поездки в Чечню и предложил «перенять этот правильный опыт Чеченской Республики и масштабировать в рамках России для разрешения демографической ситуации». Его сообщением поделился Союз отцов России, чем и вызвал в Рунете «бабий бунт». В посте председателя татарских отцов Аделя Загретдинова упоминается также «атмосфера традиций, национального начала, уважения к старшим, забота мужчин о семье, дружба и братство», но упомянутая покорность жен затмила и вытеснила все остальное, разделив Рунет на две неравные части. Большинство (преимущественно женского пола) напоминает, что и Татарстан, и Чечня находятся в России, а значит, никакой покорности от жен требовать не могут, «разве только попросить, ведь в российском обществе оба пола равны». Меньшинство же, главным образом мужского пола (в том числе немало верующих, причем немусульман), настаивает на том, «если речь о внутреннем устроении семьи, Конституция ни при чем»: раз муж — глава семьи, значит, жена должна уважать его главенство. Если, конечно, видит уверенность и твердость супруга, особенно когда дело касается принятия важных «мужских» решений, значимых для будущего семьи. Среди меньшинства, поддержавшего восхищение «покорностью жен», попадаются и жительницы Республики Татарстан, напоминающие, что «у татарского народа мусульманские традиции в крови». Есть, правда, и такие, кто считает, что традиции эти выражаются лишь во внешних проявлениях: покорности от женщин хотят, а вот то, что их надо защищать и поддерживать, периодически забывают. К примеру, дочь народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница «татарского соловья» Рената Ибрагимова уверена, что, будь ее отец и дядя живы, они бы не допустили того, что с ней произошло (дома, в Казани, 54-летнюю Айсылу Чижевскую затравили за брак с воспитанником моложе ее на 33 года, который она заключила 5 лет назад). С тех пор она вынуждена скитаться и искать работу, хотя до этого в Казани была известным музыкантом и уважаемым журналистом и педагогом.
— Вы удивитесь, но с женской покорностью я согласна, — сообщила «МК» Айсылу Чижевская-Мингалим. — Когда б не было кроме нее столько лицемерия. Расхлябанность и неуважение не только к матерям и родителям, но и к учителям в Татарстане процветают. У детей нет ни веры в Бога, ни страха перед ответственностью, а это рождает беспредел и преступность. Зато «высокоморальная» общественность не поленилась перемыть кости мне относительно моего неравного по возрасту брака. Хотя я призналась, что это был творческий проект, но даже если бы не признавалась, разве двое совершеннолетних не имеют права на личную жизнь, а уж тем более в законном браке? Тем не менее родня отвернулась от меня, заявив, что я «опозорила семью». В частности, молодая жена моего покойного дяди, хотя сама вышла замуж меньше чем через год после его кончины. Но ее никто не осудил, а меня осудили — вот такие у нас «мусульманские традиции». Мне даже соседи в Казани прохода не давали, на двери писали гадости. Пришлось уезжать из родного города, но вне его я с двумя высшими педагогическими образованиями нашла лишь работу администратора в подмосковной футбольной школе-интернате. А по итогу «администратор» оказался кухаркой и горничной, а когда я возмутилась, меня оттуда просто вышвырнули. Вся жизнь перевернулась из-за «нравственности» некоторых.
— Глава Союза отцов Татарстана Адель Загретдинов хвалит чеченский уклад, а глава Чечни в свое время предлагал узаконить многоженство как «заботу о нескольких женщинах сразу для мужчин, которые могут себе это позволить». Может, вам лучше было бы тихо сидеть второй женой уважаемого в Татарстане человека, и не было бы никаких проблем?
— Я человек творческий, родители растили меня свободной личностью. Я бы, наверное, просто не смогла «тихо сидеть второй женой». Все мусульмане знают, что иметь несколько жен — это не означает просто возможность со всеми ими спать. Надо иметь возможность содержать каждую и детей от нее в равной степени, а это очень непросто. А ведь каждая из жен, если что, станет жаловаться своим родителям и местному имаму. Для мужчин это только лишние обязательства, и они их избегают. Спросишь молодого парня, сколько он хочет жен, а он: да мне бы хоть на одну годам к 40 накопить. У наших мужчин не только на гаремы денег нет, многие еще и на шею женщине норовят присесть. И именно поэтому слова про «покорность главе семьи» лично я приветствую. Если обратиться к прошлому нашего народа, муж и отец — главные в семье, их слово — закон. Тогда и в семье порядок, и вокруг нее. А теперь нет не традиций, а мужиков — настоящих отцов и мужей. Мужчины стали слабы и прячутся за спинами женщин, дети не уважают старших. Как у нас старики говорят: живут не по Корану, а по Интернету. Поэтому, я думаю, начинать надо не с покорности и многоженства, а с возрождения национальных ценностей, если уж на то пошло.
А вот как на наш вопрос о многоженстве и женской покорности ответили в муфтияте:
«Покорность главе семьи в исламе — это не слепое подчинение, а разумный баланс между религиозной обязанностью и здравым смыслом. Исключительно на взаимном уважении, доверии и готовности к диалогу. Здоровые отношения в семье — когда оба партнера осознают свои роли, действуют в интересах семьи, избегая деспотизма или анархии, и несут ответственность за свои действия и слова. Касаемо многоженства, это не обязанность мусульманина, но возможность для него взять под защиту и ответственность сразу нескольких женщин, если он в состоянии равно их обеспечить и любить».