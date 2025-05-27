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Смолов, Газинский и Дюпин покинули «Краснодар»

В клубе отметили, что Смолов, Газинский и Дюпин красиво завершили свой путь.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин покинули ФК «Краснодар» из-за окончания действия их контрактов, сообщили в пресс-службе клуба.

«Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — сообщается в публикации.

Согласно опубликованному заявлению, Смолов является лучшим снайпером в истории клуба, Газинский — главный старожил команды, а Дюпин, отыграв один сезон, стал важной частью команды.

Напомним, «Краснодару» в 30-м туре РПЛ удалось обыграть московское «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом России.

Ранее стало известно, что Овечкин позвонил Смолову после чемпионства «Краснодара».