Смолов, Газинский и Дюпин покинули «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин покинули ФК «Краснодар» из-за окончания действия их контрактов, сообщили в пресс-службе клуба.
«Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула!» — сообщается в публикации.
Согласно опубликованному заявлению, Смолов является лучшим снайпером в истории клуба, Газинский — главный старожил команды, а Дюпин, отыграв один сезон, стал важной частью команды.
Напомним, «Краснодару» в 30-м туре РПЛ удалось обыграть московское «Динамо» (3:0) и впервые стать чемпионом России.
Ранее стало известно, что Овечкин позвонил Смолову после чемпионства «Краснодара».