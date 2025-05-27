Ученые БГУ являются наиболее цитируемыми по естественнонаучному и гуманитарному профилям

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Белорусского государственного университета лидируют в Беларуси по количеству размещенных статей в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и являются наиболее цитируемыми в стране по естественнонаучному и гуманитарному профилям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Ключевыми показателями базы данных РИНЦ являются индекс Хирша и цитируемость. «По их количественному измерению определяются продуктивность, авторитет и влияние исследователя и научного учреждения. Индекс Хирша демонстрирует, насколько результаты ученых востребованы в научном сообществе. Рассчитывается он на основе количества публикаций и их цитируемости. По данным РИНЦ за 2020−2024 годы, белорусские ученые опубликовали в базе данных более 240 тыс. статей, из которых 13% изданы под авторством сотрудников БГУ. С отрывом почти в два раза в тройку национальных лидеров по количеству статей вошли также БНТУ и Гродненский государственный медицинский университет. Кроме того, ученые БГУ в течение последних пяти лет являются самыми цитируемыми экспертами по естественнонаучному, гуманитарному профилям и занимают по данному показателю первое место в стране. Статьи БГУ процитировали более 34,4 тыс. раз, что составляет 19% от общего числа цитирований всех вузов и научных организаций Беларуси. На втором и третьем местах по данному показателю находятся Витебская государственная академия ветеринарной медицины и БНТУ», — проинформировали в пресс-службе.
Например, согласно данным РИНЦ, наиболее высокие индексы Хирша в области естественных наук имеют исследования директора НИИ ядерных проблем БГУ Сергея Максименко. «Топ-5 в области гуманитарных наук с наиболее высоким индексом Хирша возглавил заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Григорий Василевич, на второй позиции — ректор БГУ Андрей Король и профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета Нина Мечковская. Кроме того, Андрей Король по совокупности наукометрических показателей (цитирование, количество статей, индекс Хирша) последние годы возглавляет рейтинг ученых Беларуси в категории “Народное образование. Педагогика”, является лидером по количеству публикаций и индексу Хирша среди белорусских ученых-педагогов. Эти показатели соответствуют вхождению по педагогическому профилю в 1% наиболее цитируемых авторов из всех представленных стран. В тематике “Народное образование. Педагогика” в РИНЦ представлено более 97,8 тыс. авторов из 51 страны», — отметили в БГУ.
РИНЦ объединяет ученых из различных стран с целью повышения качества научного уровня специалистов. На данный момент здесь представлены более 1,1 млн авторов из 80 стран мира. Эта платформа является эффективным аналитическим инструментом для изучения развития различных векторов науки в мире. Научная база аккумулирует сведения о библиографических данных, исследователях, их профессиональной деятельности. Многие издания представлены в открытом доступе, чтобы каждый пользователь мог с ними ознакомиться. Как правило, рейтинги основываются на информации за предыдущие пять лет. -0-