Ученые БГУ являются наиболее цитируемыми по естественнонаучному и гуманитарному профилям

Ключевыми показателями базы данных РИНЦ являются индекс Хирша и цитируемость. «По их количественному измерению определяются продуктивность, авторитет и влияние исследователя и научного учреждения. Индекс Хирша демонстрирует, насколько результаты ученых востребованы в научном сообществе. Рассчитывается он на основе количества публикаций и их цитируемости. По данным РИНЦ за 2020−2024 годы, белорусские ученые опубликовали в базе данных более 240 тыс. статей, из которых 13% изданы под авторством сотрудников БГУ. С отрывом почти в два раза в тройку национальных лидеров по количеству статей вошли также БНТУ и Гродненский государственный медицинский университет. Кроме того, ученые БГУ в течение последних пяти лет являются самыми цитируемыми экспертами по естественнонаучному, гуманитарному профилям и занимают по данному показателю первое место в стране. Статьи БГУ процитировали более 34,4 тыс. раз, что составляет 19% от общего числа цитирований всех вузов и научных организаций Беларуси. На втором и третьем местах по данному показателю находятся Витебская государственная академия ветеринарной медицины и БНТУ», — проинформировали в пресс-службе.