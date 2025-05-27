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Легендарный актёр Чиндяйкин появился в кинотеатре: видео светского выхода

Звезда фильмов и сериалов (Мама, не горюй«, “Час Волкова”, “Нюхач”) Николай Чиндяйкин впервые в этом году был замечен на светском мероприятии. Актер появился не без повода: он стал рассказчиком в новом документально-анимационном фильме. Картину впервые показывали ценителям, ну, а артист не мог не приехать, дабы оценить результаты своего труда. Настроение у легендарного актёра было приподнятым, он много улыбался, шутил и общался с тележурналистами. Смотрите видео.

Звезда фильмов и сериалов (Мама, не горюй«, “Час Волкова”, “Нюхач”) Николай Чиндяйкин впервые в этом году был замечен на светском мероприятии. Актер появился не без повода: он стал рассказчиком в новом документально-анимационном фильме. Картину впервые показывали ценителям, ну, а артист не мог не приехать, дабы оценить результаты своего труда. Настроение у легендарного актёра было приподнятым, он много улыбался, шутил и общался с тележурналистами. Смотрите видео.