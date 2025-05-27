Максим Матвеев проколол уши и пришёл в кино: Боярской рядом не было

Актёр Максим Матвеев вызвал большое удивление своим появлением на светской кинопремьере в центре Москвы. Он много где снимается, но не на всех кинопремьерах бывает. Но тут у Максима появилось желание прийти, и, конечно, фанаты и звёздные коллеги были весьма счастливы лицезреть редкого гостя киновечеров. Поводом стал показ документально-анимационного фильма «Живые мемории. Отцы и дети». Жены Лизы Боярской рядом не было. Для выхода в свет актёр выбрал чёрный наряд, но его образ все равно был не скучным. Присутствующие неожиданно увидели… серьги в ушах. Как давно он проколол уши, Матвеев не сообщил. Смотрите видео.