«Не могу дышать»: 19-летняя звезда TikTok умерла от рака мозга

Девушка узнала о своем диагнозе в сентябре прошлого года. Доктора обнаружили у нее глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга. Они сразу сообщили девушке о том, что не могут дать ей позитивный прогноз. Однако блогерша продолжала оставаться стойкой, рассказывая своим 400 тысячам подписчиков на платформе TikTok о самочувствии. Фелан описывала различные симптомы онкологии, в том числе жаловалась на онемение лица, частичную слепоту и проблемы с речью.