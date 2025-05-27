«Не могу дышать»: 19-летняя звезда TikTok умерла от рака мозга

Американская блогерша Анна Грейс Фелан умерла в возрасте 19 лет от рака мозга, который ей диагностировали менее года назад. Об этом сообщили родные девушки на ее странице в социальной сети.
— С большой грустью сообщаем, что наша прекрасная дочь Анна Грейс «ушла домой», — написали близкие Фелан.
Девушка узнала о своем диагнозе в сентябре прошлого года. Доктора обнаружили у нее глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга. Они сразу сообщили девушке о том, что не могут дать ей позитивный прогноз. Однако блогерша продолжала оставаться стойкой, рассказывая своим 400 тысячам подписчиков на платформе TikTok о самочувствии. Фелан описывала различные симптомы онкологии, в том числе жаловалась на онемение лица, частичную слепоту и проблемы с речью.
— Дела идут не очень хорошо. Моя опухоль выросла, и она находится в области, где я не могу дышать. Ее нельзя прооперировать, если вы продолжите молиться за меня, я думаю, что я справлюсь, — рассказывала блогерша.
Ее не стало 23 мая.