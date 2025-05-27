Аренда дач может стать для их владельцев «золотой жилой» этим летом

Загородные объекты недвижимости сегодня могут приносить владельцам неплохой доход от сдачи в аренду, ведь для многих россиян дача стала единственной альтернативой поездке в отпуск заграницу или к морю. А в результате спрос и цены на съемные дачи постоянно растут. Риелторы утверждают, что аренда загородной недвижимости в Подмосковье в 2025 году выросла более, чем на треть.
Сергей Комлев, председатель СНТ в Серпуховском городском округе, уверен, что подмосковные дачи переживают сейчас настоящий ренессанс.
«Раньше в нашем садовом товариществе примерно треть участков постоянно пустовала, хозяева туда вообще никогда не приезжали, — говорит он, — Еще треть дач собственники навещали от случая к случаю, обычно несколько раз в сезон, и только остальная треть наших садоводов ездила на дачу постоянно. Из-за этого постоянно были скандалы с теми владельцами, кто не хотел даже раз за сезон сорняки у себя на участке покосить. А сейчас все “заброшки” ожили. Либо сами хозяева стали ездить и жить все лето, либо арендаторам сдают».
С тем, что в этом году дачные поселки в Подмосковье стали более оживленными и многолюдными, согласна еще одна наша собеседница — дачница с большим опытом сдачи жилья в аренду. По словам Ольги, такого ажиотажа, как в 2025 году она не помнит с момента пандемии. Хотя дачный сезон уже начался, люди продолжают искать свободные дома под сдачу, каждые выходные кто-нибудь стучит в калитку и интересуется, нет ли свободного угла.
«Пять лет назад все бежали из Москвы от карантина, а сейчас не знаю от чего, наверно, просто людям некуда податься. На море ехать дорого, да и позакрывались в этом году многие черноморские курорты. За границей отдыхать тоже не у всех возможность есть. Например, у меня муж — военный, его не выпускают из страны. Вот для них дача — единственный вариант отдыха», — говорит женщина.
По данным аналитиков портала «Мир квартир», сезонная аренда загородных домов в этом году выросла более, чем на треть. Причем Московская область и тут опережает соседей. Если в ближайших к столице областях арендные ставки выросли максимум на 34%, то в Подмосковье они поднялись на целых 37%. А месячная плата за стандартный загородный дом достигла 94,7 тыс рублей в месяц.
Впрочем, не все так безнадежно. Наталья Брухтий, ведущеий эксперт МИЭЛЬ, считает, что при желании и упорстве всегда можно найти более бюджетный вариант. Например, недавно их агентство нашло для клиентов дом на Волоколамском направлении (под Истрой) за 75 тысяч рублей в месяц.
«Арендаторы, как правило, рассматривают несколько вариантов, можно сказать, что выбор сейчас довольно широкий. При аренде сразу на 4 месяца ставка обычно выше — примерно на 20%, после чего цена может немного снижаться. Простой дом с участком у леса, если клиенту не критичны удобства в виде бани и бассейна, реально найти в пределах 100 тысяч за сезон», — говорит она.
«В бюджетных зонах, например на Ярославском, Горьковском и Симферопольском шоссе, обычный дом без особых изысков можно еще недавно было снять от 30−50 тысяч рублей на майские праздники (5−7 дней). Более комфортные дома с участком и баней обходились в 70−120 тысяч. На премиальных направлениях — Рублёво-Успенское, Новая Рига, Минское шоссе — стартовые цены начинаются от 200 тысяч и могут доходить до 500−700 тысяч рублей за дом с высоким уровнем комфорта и инфраструктурой. На Новой Риге такие объекты уходят особенно быстро», — объясняет эксперт.
Несмотря на высокий спрос дачной аренды в этом году, предложений, говорят риелторы, на рынке тоже хватает. Некоторые собственники даже снимают свои дома с продажи, чтобы иметь возможность сдать их в наем.
«Однако есть и те, кто решил оставить дом для личного пользования. Нестабильная ситуация в мире привела к тому, что выезжать в отпуск за границу стало значительно дороже, а поездки по России зачастую выходят еще затратнее зарубежных. Поэтому люди предпочитают использовать свои загородные дома для личного отдыха и не продавать их», — комментирует Татьяна Ананьева, руководитель отдела загородной недвижимости МИЭЛЬ «Сущёвский».