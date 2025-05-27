Аренда дач может стать для их владельцев «золотой жилой» этим летом

«Раньше в нашем садовом товариществе примерно треть участков постоянно пустовала, хозяева туда вообще никогда не приезжали, — говорит он, — Еще треть дач собственники навещали от случая к случаю, обычно несколько раз в сезон, и только остальная треть наших садоводов ездила на дачу постоянно. Из-за этого постоянно были скандалы с теми владельцами, кто не хотел даже раз за сезон сорняки у себя на участке покосить. А сейчас все “заброшки” ожили. Либо сами хозяева стали ездить и жить все лето, либо арендаторам сдают».