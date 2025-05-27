Мотивационную программу на основе ИИ для желающих бросить курить разрабатывают в Беларуси

Никотин весьма негативно сказывается на психическом состоянии курильщика, вызывает синдром зависимости со всеми присущими ему критериями: тягой, желанием, утратой контроля, синдромом отмены. «Бытует мнение, и это самообман, что никотин, табак помогают в борьбе со стрессом. На самом деле табак способствует развитию тревожности и депрессии. Курящие люди чаще страдают от этого. Причем у них не просто повышается уровень тревожности и депрессии. Это происходит до уровня психического расстройства», — сказала она.