Мотивационную программу на основе ИИ для желающих бросить курить разрабатывают в Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотивационную программу на основе искусственного интеллекта для желающих бросить курить разрабатывают в РНПЦ психического здоровья, сообщила журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ доктор медицинских наук, профессор Марина Скугаревская, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о способах лечения синдрома зависимости от никотина, Марина Скугаревская сообщила, что в настоящее время в РНПЦ психического здоровья разрабатывается программа по мотивационному усилению для тех, кто желает бросить курить или задумывается над этим.
«Программа разрабатывается в рамках научного проекта. Используется технология искусственного интеллекта с учетом особенностей межполушарной асимметрии, то есть различий в работе полушарий мозга. Добавляется оценка с помощью опросников и предлагается мотивационный ролик, который позволяет усилить желание бросить курить», — отметила Марина Скугаревская, указав, что основная проблема курильщиков — отсутствие стойкого желания бросить курить.
По словам замдиректора, программа является одним из вариантов многоуровневого лечения. Кроме того, предлагаются медикаментозная поддержка, психотерапия.
Никотин весьма негативно сказывается на психическом состоянии курильщика, вызывает синдром зависимости со всеми присущими ему критериями: тягой, желанием, утратой контроля, синдромом отмены. «Бытует мнение, и это самообман, что никотин, табак помогают в борьбе со стрессом. На самом деле табак способствует развитию тревожности и депрессии. Курящие люди чаще страдают от этого. Причем у них не просто повышается уровень тревожности и депрессии. Это происходит до уровня психического расстройства», — сказала она.
Марина Скугаревская заметила, что у курильщиков чаще проявляются эмоциональная нестабильность, перепады настроения, раздражительность и агрессивность. Нарушаются когнитивные, то есть познавательные, интеллектуальные функции.
Особенно негативно никотин влияет на организм, если начинать курить в детском возрасте. Нарушается развитие нейронных связей, что может сказываться на способности к обучению, концентрации внимания. Поэтому следует сконцентрироваться на профилактике употребления никотинсодержащих продуктов у детей, уверена медик.
Она добавила, что употребление никотина краткосрочно может стимулировать внимание и память, но при длительном воздействии никотина ухудшаются когнитивные способности и повышаются риски развития деменции (слабоумия) и Болезни Альцгеймера.
А вот отказ от курения способствует улучшению психического состояния. В частности, снижается уровень тревожности и депрессии. «Были опасения, что у пациентов с психическими расстройства отказ от курения может привести к усугублению их симптоматики, но это не подтвердилось в результате достаточно качественных исследований», — отметила Марина Скугаревская. -0-