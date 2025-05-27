Путин пообщался с незрячим блогером Ерховым

На кадрах, которые показали в эфире телеканала «Россия-1», Путин пожал блогеру руку. Ерхов рассказал президенту о своем погружении в батискафе на Байкале. По словам блогера, это было в ноябре, в сухом костюме, когда температура воды была всего пять градусов тепла.