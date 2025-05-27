Путин пообщался с незрячим блогером Ерховым

Российский лидер Владимир Путин после заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пообщался с незрячим победителем нацпремии в номинации «Инклюзия» Иваном Ерховым.
На кадрах, которые показали в эфире телеканала «Россия-1», Путин пожал блогеру руку. Ерхов рассказал президенту о своем погружении в батискафе на Байкале. По словам блогера, это было в ноябре, в сухом костюме, когда температура воды была всего пять градусов тепла.
«Холодно!» — отреагировал Путин.
Глава РФ, в свою очередь, рассказал, что тоже погружался на Байкале.
После Ерхов поделился, что у него с президентом сложилась «долгая душевная беседа».
Ранее Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пообещал пожать руку участнику организации Ивану Ерхову, полностью потерявшему зрение. Блогер выразил сожаление, что не может видеть Путина.
Отметим, Ерхов является президентом ассоциации инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте». В видеопроектах блогер показывает, как полностью незрячий человек смог взобраться на западную вершину Эльбруса, прыгнуть с парашютом в Волгограде и погрузиться под воду на Байкале.