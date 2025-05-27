Московские каратисты стали чемпионами мира

В тяжелом весе выступал 20-летний Рашад Гусейнов. Сначала у него был тяжелый бой с японцем. Россиянин использовал все полученные знания и технику, чтобы справиться с соперником и победить. Дальше ему нужно было побороть спортсмена из Бразилии, с чем он также успешно справился. А финальный поединок также был с представителем Японии, но Рашад Гусейнов не оставил сопернику шансов благодаря физическому и тактическому преимуществу.