Московские каратисты стали чемпионами мира

Cпортсмены московского клуба СК «Мицудэн» Рашад Гусейнов и Александра Казарян стали чемпионами мира по карате-кекусинкай. Соревнования состоялись в Токио. «Вечерняя Москва» пообщалась с победителями.
Кекусинкай — это полноконтактный вид карате, где поединки ведутся без защитного снаряжения. Турнир обычно проводится раз в четыре года, но из-за пандемии в последний раз он проходил в 2017 году. Были отобраны 16 бойцов со всего мира в каждой категории. Выбор руководства международной организации пал и на московских ребят. Наши спортсмены ехали за победой и, конечно, справились.
Подготовка к чемпионату велась тщательно. Каждая тренировка была моделированием соревнований. Тренер уделял особое внимание моральному настрою, который впоследствии сыграл решающую роль.
— Какие бы трудности ни стояли у нас на пути, нашей задачей было их преодолеть. Я верил в хороший результат, — рассказал «ВМ» тренер сборной России по кеку синкай-карате Артем Леонов. — Спортсмены были великолепно готовы физически, но, конечно, важнейший фактор успеха — это психология. Выиграли те, кто был морально готов.
22-летняя Александра Казарян выступала в легком весе и перед финалом поучаствовала в трех боях. Первые два из них чемпионка преодолела уверенно. Ее противниками были спортсменки из Чили и России. В третьем бою она встретилась с номером один Японии, но и здесь Казарян не растерялась и смогла одержать победу. В финале ей предстояло побороться с еще одной спортсменкой из Японии.
— До этого соперница проходила все бои с оценками за счет ударов в голову. Нужно было вести бой очень внимательно, чтобы не дать ей сделать оценку, — поделилась впечатлениями Александра Казарян.
В тяжелом весе выступал 20-летний Рашад Гусейнов. Сначала у него был тяжелый бой с японцем. Россиянин использовал все полученные знания и технику, чтобы справиться с соперником и победить. Дальше ему нужно было побороть спортсмена из Бразилии, с чем он также успешно справился. А финальный поединок также был с представителем Японии, но Рашад Гусейнов не оставил сопернику шансов благодаря физическому и тактическому преимуществу.
— Чемпионат мира — это возможность сразиться с сильнейшими, проверить силу своего духа и тела, — подчеркнул Рашад Гусейнов. — Я ехал за победой, так и получилось. Но в нашей жизни нет предела совершенству. Достигая цели, мы ставим перед собой новые: впереди еще много работы над собой.
СПРАВКА.
СК «Мицудэн» работает с 2005 года и уже давно зарекомендовал себя как кузница настоящих чемпионов и профессионалов. Его участниками становятся сильнейшие бойцы кекусинкай. «Мицудэн» с японского означает «тайные традиции школы воинских искусств», что отражает принципы этого вида спорта.