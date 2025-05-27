Минцифры предложило проверять возраст при покупке энергетиков биометрией

Изменения предлагается внести в закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним» и будут распространяться на продажи через вендинговые автоматы и онлайн-продажи среди продавцов энергетиков. Основной целью законопроекта является обеспечение охраны здоровья несовершеннолетних.