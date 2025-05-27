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Минцифры предложило проверять возраст при покупке энергетиков биометрией

В Минцифры предложили использовать биометрию для соблюдения запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда

В Минцифры России предложили применять технологию биометрии для проверки возраста при покупке энергетических напитков. Соответствующая инициатива была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

«Предлагаемая новация направлена на обеспечение соблюдения запрета на дистанционную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Изменения предлагается внести в закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним» и будут распространяться на продажи через вендинговые автоматы и онлайн-продажи среди продавцов энергетиков. Основной целью законопроекта является обеспечение охраны здоровья несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении председателя ГД Вячеслава Володина, что Госдума настаивает на введении уголовной ответственности за продажу энергетических напитков детям.