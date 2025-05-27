Артист Евгений Киндинов отмечает 80-летие

Шло время, годы, десятилетия. Когда-то красавчик стал теперь обычным человеком, да, изменился в лице. Сильно болел, но рядом была жена, выходила. Как поступил много лет назад в театр МХАТ, так и служит в нем до сих пор. Именно служит. Вот это святое и правильное слово, и, когда говорят об артистах в этом смысле, качестве, я думаю прежде всего о Евгении Киндинове. Уже нет тех главных ролей в кино, уже режиссеры не используют его симпатичное лицо — и он перешел в иное качество, служение. Да, не на первых ролях, но человек светится, оттого что причастен к высокому творчеству, что играет в великом театре, что читает высокие стихи там, в МХТ, по ночам и вечерам. И еще светится от любви к супруге своей, это так видно! Она тоже служит там же, в МХТ.