Артист Евгений Киндинов отмечает 80-летие

«Он живой и светится» — это Виктор Драгунский в «Денискиных рассказах» о светлячке. Красиво, правда? Но я о человеке, артисте Евгении Киндинове, которому только что исполнилось 80 лет. Вот он и есть светлячок.
Нет, можно было по-другому — красавчик. Такой необыкновенно прекрасный в молодости, а режиссерам только этого и надо — вот он, герой. Но его красота нужна была им чисто внешне, по форме, не по содержанию. Вот такой смазливый парень, в которого влюбляются все женщины мира, просто штабелями ложатся. И Киндинов играл таких сколько угодно, в большом количестве. Образ не менялся, маска приросла, а что за ней? Кому нужна была его бессмертная душа, кроме родной жены? Кто мог подумать, что перед ними однолюб собственной персоной, такой верный муж? Кто хотел разбираться в столь сложном человеке?
Шло время, годы, десятилетия. Когда-то красавчик стал теперь обычным человеком, да, изменился в лице. Сильно болел, но рядом была жена, выходила. Как поступил много лет назад в театр МХАТ, так и служит в нем до сих пор. Именно служит. Вот это святое и правильное слово, и, когда говорят об артистах в этом смысле, качестве, я думаю прежде всего о Евгении Киндинове. Уже нет тех главных ролей в кино, уже режиссеры не используют его симпатичное лицо — и он перешел в иное качество, служение. Да, не на первых ролях, но человек светится, оттого что причастен к высокому творчеству, что играет в великом театре, что читает высокие стихи там, в МХТ, по ночам и вечерам. И еще светится от любви к супруге своей, это так видно! Она тоже служит там же, в МХТ.
Он стал верующим, и это тоже свет, от него исходящий. Истинно верующим, достаточно только на него посмотреть, с ним пообщаться. Вот такой светлый человек, бывший красавчик. Он красив именно внутренне, душой. Такая судьба.