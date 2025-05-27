«Не будь этого зла, погибших было бы в разы меньше». В Гомеле спасатели на водах рассказали о причинах трагедий

Особенно болезненно звучит тема детской гибели. «Стоит напомнить, что в прошлом году утонули восемь несовершеннолетних в водоемах Гомельской области. Как правило, дети были оставлены без присмотра. К тому же впервые за последние годы произошли две трагедии, когда погибали сразу по двое детей. Один такой случай произошел в начале прошлого лета в Жлобинском районе, когда утонули два парня, и в Калинковичском районе мальчики 8 и 11 лет — при рыбной ловле. Конечно, и сама цифра восемь очень большая в этом плане», — обратил внимание Сергей Костюченко.