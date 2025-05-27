«Не будь этого зла, погибших было бы в разы меньше». В Гомеле спасатели на водах рассказали о причинах трагедий

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года на водоемах юго-восточного региона утонули 15 человек. Такие данные привел главный специалист Гомельской областной организации общества спасания на водах Сергей Костюченко, сообщает БЕЛТА.
По данным статистики, с начала года в регионе утонули 15 человек, ситуация — на уровне аналогичного периода прошлого года. «Можно без сомнения сказать, что на цифру 15 повлияли погодные условия в зимний период: не было морозов, а соответственно, и крепкого льда. Причина большинства трагедий — падение в воду при различных обстоятельствах, в том числе по состоянию здоровья. Большая часть жертв находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не будь этого зла, погибших было бы в разы меньше», — заверил Сергей Костюченко.
С начала года удалось спасти жизни семи человек, в том числе одного несовершеннолетнего. «Для сравнения: в прошлом году спасены трое, включая одного ребенка. Также предупреждено свыше полутысячи человек, из которых 66 несовершеннолетних. По сути, это разъяснительная работа с теми, кто нарушал правила и требования безопасности, но их действия были пресечены. Не исключено, что часть из них вполне могла привести и к какому-то несчастному случаю», — подчеркнул главный специалист областной организации ОСВОД.
Особенно болезненно звучит тема детской гибели. «Стоит напомнить, что в прошлом году утонули восемь несовершеннолетних в водоемах Гомельской области. Как правило, дети были оставлены без присмотра. К тому же впервые за последние годы произошли две трагедии, когда погибали сразу по двое детей. Один такой случай произошел в начале прошлого лета в Жлобинском районе, когда утонули два парня, и в Калинковичском районе мальчики 8 и 11 лет — при рыбной ловле. Конечно, и сама цифра восемь очень большая в этом плане», — обратил внимание Сергей Костюченко.
В ОСВОД отметили, что в некоторых случаях погибли дети, которые приехали к кому-то в гости — к бабушке, другим родственникам, у которых не всегда была возможность присмотреть за подростками, учитывая их подвижность и интерес ко всему вокруг.
Работа по профилактике трагедий на воде продолжится, особенно усилятся позиции межведомственного взаимодействия в летний период. -0-