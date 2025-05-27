Страны СНГ совершенствуют механизмы сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств- участников СНГ состоялось 27 мая в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также делегации Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, секретариатов Координационного совета генеральных прокуроров, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований, Совета руководителей миграционных органов, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Организации Договора о коллективной безопасности, представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской экономической комиссии.
Как отметил заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, в настоящее время в мире, несмотря на предпринимаемые государствами меры по обеспечению прозрачности финансовых потоков, совершенствуются способы выведения ресурсов «в тень». «В этих условиях совет оперативно реагирует на современные вызовы и угрозы, вносит достойный вклад в обеспечение безопасности на пространстве СНГ. Слаженная и целенаправленная работа Совета руководителей подразделений финансовой разведки является одним из важнейших направлений взаимодействия в области обеспечения безопасности и правопорядка в странах Содружества», — заявил Нурлан Сейтимов.
По его словам, совет проводит активную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы взаимодействия. Так, разработанная советом Концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является ориентиром для дальнейшего повышения эффективности совместной деятельности. Принят и вступил в силу соответствующий договор. Важный проект совета — создание Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Нурлан Сейтимов выразил признательность членам совета за эффективное участие в реализации целевых межгосударственных программ в области укрепления безопасности, подготовке профессиональных кадров.
«Благодарим за высокий уровень взаимодействия и доверия между Исполнительным комитетом СНГ, секретариатом и другими рабочими органами совета, что положительно сказывается на результатах. Убежден, что по всем обсуждаемым вопросам будут приняты согласованные решения, которые станут очередным шагом в укреплении практического взаимодействия подразделений финансовой разведки наших государств в борьбе с терроризмом, легализацией преступных доходов и будут способствовать обеспечению безопасности Содружества», — резюмировал Нурлан Сейтимов.
Участники заседания рассмотрели девять вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по которым приняты актуальные решения. Подробно обсуждался ход исполнения ранее принятых решений совета, согласованы организационные вопросы, утверждены положение о статусе наблюдателя при совете и план работы на очередной период. Совет рассмотрел ход становления Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также предложения по совершенствованию системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.
Начата работа над созданием методологии проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Особое внимание совет уделил взаимодействию подразделений финансовой разведки с международными организациями, правоохранительными органами, специальными службами и воинскими формированиями. Была принята к сведению информация, представленная в выступлениях приглашенных лиц, поручено проработать вопросы, касающиеся совместных мер по противодействию транснациональным преступным группам.
Совет также одобрил предложения Исполнительного комитета СНГ в части планирования мероприятий в связи с 35-летием Содружества Независимых Государств. -0-