Страны СНГ совершенствуют механизмы сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов

Как отметил заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, в настоящее время в мире, несмотря на предпринимаемые государствами меры по обеспечению прозрачности финансовых потоков, совершенствуются способы выведения ресурсов «в тень». «В этих условиях совет оперативно реагирует на современные вызовы и угрозы, вносит достойный вклад в обеспечение безопасности на пространстве СНГ. Слаженная и целенаправленная работа Совета руководителей подразделений финансовой разведки является одним из важнейших направлений взаимодействия в области обеспечения безопасности и правопорядка в странах Содружества», — заявил Нурлан Сейтимов.