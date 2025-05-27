Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют элементы стратегии НАТО во время ударов российской артиллерии, рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай.
«Используют натовскую стратегию: чтобы наша артиллерия по ним не попала, они начинают по полю круги наматывать», — рассказал он в интервью RT.
Военный отметил, что это не спасает противника от уничтожения.
«Катаются, катаются, а мы их просто разбираем — одну машину за другой», — сообщил танкист.
По словам Алтая, в одном из боев его подразделение действовало по схеме «карусель» — в заезд выходили по две машины, сменяя друг друга.
Ранее российский штурмовик с позывным Апельсин рассказал, что подразделения ВСУ в районе населенного пункта Богатырь в ДНР оказались в полном замешательстве и без поддержки командования.