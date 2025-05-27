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Командир Алтай: ВСУ применяют стратегию НАТО при атаках артиллерии ВС РФ

Российские танковое подразделение действовало по схеме «карусель», рассказал боец.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют элементы стратегии НАТО во время ударов российской артиллерии, рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай.

«Используют натовскую стратегию: чтобы наша артиллерия по ним не попала, они начинают по полю круги наматывать», — рассказал он в интервью RT.

Военный отметил, что это не спасает противника от уничтожения.

«Катаются, катаются, а мы их просто разбираем — одну машину за другой», — сообщил танкист.

По словам Алтая, в одном из боев его подразделение действовало по схеме «карусель» — в заезд выходили по две машины, сменяя друг друга.

Ранее российский штурмовик с позывным Апельсин рассказал, что подразделения ВСУ в районе населенного пункта Богатырь в ДНР оказались в полном замешательстве и без поддержки командования.