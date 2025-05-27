Свежий ветер перемен на ТВ принесла программа «Наша новая музыка»

«Новая музыка, новая музыка, новая» — пела когда-то Жанна Агузарова. Она действительно проповедовала эту новую музыку, но что в результате? Оказалась в Космосе, на Марсе, уехала в Америку и там в русских ресторанах пела «Желтые тюльпаны» от Наташи Королёвой. И это новая музыка?
Нет, наверное, это проблема Жанны, и только ее. Но и с остальными непросто: вы видели, знаете, что сейчас происходит с победителями шоу «Голос» и где они на самом деле? Ведь тоже были на новенького, хотели, пытались переписать историю, скинуть с корабля современности всех этих зубров, мамонтов, монстров. Хотеть-то можно, да кто тебе даст. Где взять такого продюсера, богатенького буратино со связями в шоубизе и не только, который и прикроет, и поставит в систему, и потом от тебя не откажется, не перекинется на других со своей изменчивой любовью? Поэтому и правят бал эти динозавры, так уже всем надоевшие.
И вот наконец случилось; кажется, на ТВ подул свежий ветер перемен. Программа «Наша новая музыка», спешите видеть. И что-то напомнило до боли знакомое. А вот что — «Музыкальный ринг» в начале перестройки. Когда Тамара Максимова (ну вспомните, как она была великолепна!) с собственным мужем, а потом и дочерью создала этот семейный подряд за счет государства. Там выступали недавно еще подпольные группы, андеграунд, «запрещенные барабанщики». Там впервые на официальном экране появились «Браво», «Звуки Му», «АВИА»… Там люди вдруг услышали сами себя и подивились, как же они могут интересно формулировать, да просто мыслить в прямом эфире. Никто не требовал с тебя озвучить какие-то редакторские вопросы, формулы по шаблону согласно последнему Пленуму КПСС. Свобода нагрянула на страну (спасибо Михаилу Сергеевичу), а все началось с музыки, новой музыки. Потом уже был и «12-й этаж» от Эдуарда Сагалаева, «Взгляд», «До и после полуночи». От музыки перешли к литературе, стране, обществу. Да, страна не выдержала всех этих открытых окон, свободной дискуссии, смерти цензуры и распалась, вот так…
Поэтому теперь революция локальна, местного значения: надо просто показать этим старпёрам средний палец (уж простите, пособники морали), освежить помещение, дать ход новым музыкальным идеям. Не более, но и не менее. Сейчас, исходя из предыдущих ошибок, помня их, те, кто управляет телевизором, шоубизом, конечно, попытаются подмять под себя вот это новое, пристегнуть свежий ветер. Они сделают все, чтобы свобода оказалась управляемой, в рамках дозволенных и необходимых границ — моральных, этических, и идеологических даже. Но все равно надо идти вперед, двигаться дальше поверх барьеров, несмотря ни на что. Ибо застой — он и в Африке застой, и в Советском Союзе, и на русской поп-сцене. С этим надо что-то делать, правда?
Да, те, кто сейчас идет на новенького, должны понимать всю дикую трудность, просто даже невозможность прорваться. Но надо же когда-нибудь начать прошибать лбом эти стены, надо прохрипеть, как тот Джек Николсон — Макмёрфи в «Пролетая над гнездом кукушки»: «Я хотя бы попробовал».
Можно сказать: «свободных мест нет» или «все места заняты». Можно сказать, что тебя, свежего, неповторимого, обязательно будут ломать под формат, потребуют баш на баш: то есть мы тебя пустим, да, но ты-то что нам дашь, сделаешь за это? И выкатят список по пунктам, какими хотят видеть твои песни по музыке, стихам, исполнению. Понятно, без компромисса тут никак. Да еще скажут: а свободы мы никак не запрещаем, у нас цензуры нет. Хочешь петь — иди на Арбат и пой (хотя и там, скорее всего, все места сдаются не за грош, и конкуренции еще никто не отменял). Тогда в переходы подземные милости просим, вот где свобода. Пой, и тебя услышат.
И вот эта очередная, далеко не первая попытка вдарить-таки по застарелому надоевшему музону. Но здесь развилка, ведь телевизор смотрит в основном народ консервативный, товарищи женщины 65+. И вот они любят, чтобы было по-старому, как «при бабушке», чтобы как пели 30 лет назад Киркоров, Басков и наша любимая Бабкина, так пусть и поют. И поют же! А народ каждый «Огонек» плюется и умиляется одновременно; и вот что делать с таким народом-зрителем? Только давайте подумаем о молодых, они ведь тоже люди, граждане. Им-то интересно что-то другое, кто-то другой. Не надо их игнорировать.
«Наша новая музыка» — название очень претенциозное, но дающее надежду. Она, надежда, может рухнуть, и эта музыка, песня, исполнители окажутся совсем не теми, за кого себя выдают. Но попробовать-то так хочется! И скинуть эти памятники с корабля современности. Такое уже было, ничего не получилось. Но, может, на этот раз…