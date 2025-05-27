Свежий ветер перемен на ТВ принесла программа «Наша новая музыка»

И вот наконец случилось; кажется, на ТВ подул свежий ветер перемен. Программа «Наша новая музыка», спешите видеть. И что-то напомнило до боли знакомое. А вот что — «Музыкальный ринг» в начале перестройки. Когда Тамара Максимова (ну вспомните, как она была великолепна!) с собственным мужем, а потом и дочерью создала этот семейный подряд за счет государства. Там выступали недавно еще подпольные группы, андеграунд, «запрещенные барабанщики». Там впервые на официальном экране появились «Браво», «Звуки Му», «АВИА»… Там люди вдруг услышали сами себя и подивились, как же они могут интересно формулировать, да просто мыслить в прямом эфире. Никто не требовал с тебя озвучить какие-то редакторские вопросы, формулы по шаблону согласно последнему Пленуму КПСС. Свобода нагрянула на страну (спасибо Михаилу Сергеевичу), а все началось с музыки, новой музыки. Потом уже был и «12-й этаж» от Эдуарда Сагалаева, «Взгляд», «До и после полуночи». От музыки перешли к литературе, стране, обществу. Да, страна не выдержала всех этих открытых окон, свободной дискуссии, смерти цензуры и распалась, вот так…