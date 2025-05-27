Почти 30 лет в футболе: кто такой Федор Смолов, который ушел из «Краснодара»

«Я в правый угол не тренировал пенальти. И стоит этот Субашич здоровый. И я понимаю, что он ждет, наверное, туда. Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа. В тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое глупое (использовано более резкое слово) решение в своей жизни, скорее всего», — сказал Смолов. Он также рассказывал о своем тяжелом состоянии после промаха.