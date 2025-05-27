На «Матч ТВ» показали чемпионат мира по хоккею. Без нас. Правильно сделали, что показали. Такова теперь политика министра спорта Михаила Дегтярева, которую я вместе с Димой Губерниевым полностью поддерживаю. Надо показывать, идти навстречу.
Но что я вижу в репортажах из Дании и Швеции? Полупустые трибуны, Канада позорно проигрывает тем же датчанам, а потом датчане в полуфинале Швейцарии 0:7. Грустно, девушки…
И никакого шарма, не за кого болеть. Причем не только нам, россиянам, а вообще всем. Там наших нет, и мне туда не надо. Конечно, Россия уже не СССР по хоккейным масштабам, но как же нас не хватает. Без нас это зрелище не полно, хоккей не футбол.
Поэтому, перефразируя известную фразу, так и скажу: «Зачем чемпионат мира по хоккею, если там нет России?» Вы понимаете? Вот и я тоже.