На «Матч ТВ» показали чемпионат мира по хоккею.

И никакого шарма, не за кого болеть. Причем не только нам, россиянам, а вообще всем. Там наших нет, и мне туда не надо. Конечно, Россия уже не СССР по хоккейным масштабам, но как же нас не хватает. Без нас это зрелище не полно, хоккей не футбол.