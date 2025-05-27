Путин пожал руку незрячему победителю премии «Россия — страна возможностей»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожал руку незрячему победителю национальной премии «Россия — страна возможностей» — главе ассоциации инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте» Ивану Ерхову.
Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, в ходе заседания наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.
Он сказал, что очень бы хотел пожать президенту руку. Путин пообещал выполнить эту просьбу после мероприятия.
После заседания наблюдательного совета Путин сфотографировался с его участниками и тепло пожал руку Ерхову. Также он пообщался с ним.