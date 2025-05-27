85 человек отобраны на второй поток президентской программы «Время героев»

Напомним, что 21 мая состоялось мероприятие, организованное Общественным советом президентской образовательной программы «Время героев», на котором чествовали участников и ветеранов специальной военной операции. Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации Президента, сообщил, что 21 644 человека подали заявки на обучение. Это существенно больше, чем в предыдущем году. Более 60% из них успешно прошли все стадии отбора, учитывая их воинские достижения и опыт в сфере управления.