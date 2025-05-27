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85 человек отобраны на второй поток президентской программы «Время героев»

85 участников, прошедших строгий отбор, начнут обучение во втором потоке президентской программы «Время героев» в июне. В состав вошли как повторно подавшие заявки, так и новые кандидаты, а также те, кто не завершил отбор ранее. Об этом сообщается на сайте проекта.

Источник: Life.ru

Участникам СВО с передовой была предоставлена возможность пройти тестирование. Особое внимание уделялось кандидатам, успешно освоившим онлайн-программу. Кроме того, была возможность обновить анкетные данные. В результате во второй поток отобраны кандидаты с высокими результатами тестирования, выдающимися воинскими заслугами и управленческим опытом. Среди них есть участники первого этапа регистрации (37 человек) и второго (48 человек).

В числе участников — герои, совершившие выдающиеся подвиги, такие как Максим Шоломов, Иван Жарский, Расим Баксиков, Владимир Медюлянов, Дмитрий Куценко, Евгений Кочергин, Сергей Бойко, Олег Пивоваров, Егор Захаров, Магомед Валихов, Николай Соболев, Константин Широков и Тимур Курилкин. В программе также участвуют 5 женщин, награждённых за боевые заслуги, в том числе Анастасия Косова и Юлия Муллагалиева.

Президентская программа «Время героев», запущенная 1 марта 2024 года по инициативе Владимира Путина, реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии. Первый поток, состоящий из 83 человек, начал обучение в мае 2024 года.

На данный момент 43 участника первого потока получили назначения на высокие должности, включая Артема Жогу, Евгения Первышова, Артура Орлова, Алексея Кондратьева, Владимира Сайбеля и Марию Костюк.

Напомним, что 21 мая состоялось мероприятие, организованное Общественным советом президентской образовательной программы «Время героев», на котором чествовали участников и ветеранов специальной военной операции. Сергей Кириенко, первый заместитель главы Администрации Президента, сообщил, что 21 644 человека подали заявки на обучение. Это существенно больше, чем в предыдущем году. Более 60% из них успешно прошли все стадии отбора, учитывая их воинские достижения и опыт в сфере управления.