«Страшный сон для Лондона и Брюсселя». Какой сигнал Трамп посылает Британии и ЕС, объяснил Банарь

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп посылает Западу в лице Лондона и Брюсселя вполне конкретный сигнал: если они не «приведут в чувство» Владимира Зеленского, то останутся наедине с Москвой. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил экономист, аналитик Сергей Банарь.
Аналитик высказал уверенность, что ни у США, ни у Великобритании, ни у бюрократов из Брюсселя нет конкретного плана по Украине. Такой план, считает он, есть только у президента России Владимира Путина. «Я думаю, что Трамп уже давно принял план Путина. И сегодня он пытается своими бравурными декларациями дать сигнал прежде всего Лондону и его подпевалам из Брюсселя», — сказал Сергей Банарь.
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По его мнению, сигнал, посылаемый Вашингтоном, заключается в следующем. Руководство Великобритании и Евросоюза должно «привести в чувство» Владимира Зеленского, иначе Лондон и Брюссель останутся наедине с Москвой. «А это уже страшный сон и для Лондона, и для Брюсселя», — подчеркнул аналитик.
Сергей Банарь обратил внимание прежде всего на тот факт, что ни Великобритания, ни ЕС не обладают необходимой экономической мощью для противостояния с Россией в одиночку. Это подтверждает и милитаристская риторика Брюсселя и Лондона. Там никто не говорит об экономике — все говорят о войне.
«Они пытаются запугать свое население, вогнать его в истерию, чтобы страх войны перекрыл остальные вопросы: сокращение рабочих мест, закрытие предприятий, снижение доходов», — добавил аналитик. -0-