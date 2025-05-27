«Страшный сон для Лондона и Брюсселя». Какой сигнал Трамп посылает Британии и ЕС, объяснил Банарь

Аналитик высказал уверенность, что ни у США, ни у Великобритании, ни у бюрократов из Брюсселя нет конкретного плана по Украине. Такой план, считает он, есть только у президента России Владимира Путина. «Я думаю, что Трамп уже давно принял план Путина. И сегодня он пытается своими бравурными декларациями дать сигнал прежде всего Лондону и его подпевалам из Брюсселя», — сказал Сергей Банарь.