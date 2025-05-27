Оборудование для оценки диффузионной способности легких планируют закупить во все области

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бодиплетизмографы — оборудование для определения диффузионной способности легких — планируется закупить во все областные центры Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Дмитрий Рузанов.
Бодиплетизмограф — единственный аппарат, который позволяет изучить диффузионную способность легких. Она снижается у пациентов с интерстициальными болезнями легких, которых в Беларуси сейчас, к слову, достаточно много. Речь идет о состояниях, при которых развивается легочный фиброз, постепенно замещающий легкое соединительной тканью и условно душащий пациента. Так прекращается диффузия газов.
Бодиплетизмография позволяет своевременно определить, насколько снижена функция легких. Поводом к исследованию может стать одышка при отсутствии других поводов, например ХОБЛ, бронхиальной астмы, а также изменения на рентгенограмме, свидетельствующие о превалировании легочного фиброза.
Исследование необходимо для последующей постановки диагноза и назначения лечения.
«Бодиплетизмография позволяет оценить внутригрудной объем легких и все составляющие объема легких, а также сопротивление бронхов. Все эти параметры невозможно измерить с помощью обычной спирометрии, поэтому бодиплетизмография значительно дополняет информацию, полученную при выполнении спирометрии», — пояснил Дмитрий Рузанов.
По его словам, специальный модуль для проведения диффузионного теста позволяет изучить газообменную функцию легких, т.е. эффективность переноса кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь.
«Такое уникальное оборудование есть только в нашей больнице и Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь. В этом году планируем закупить в наш центр новый бодиплетизмограф. Надеемся, что подобные аппараты появятся во всех областных центрах республики в 2026—2027 годах», — сказал Дмитрий Рузанов, уточнив, что оборудование будет закупаться в областные специализированные учреждения, где есть отделения пульмонологии. -0-