Оборудование для оценки диффузионной способности легких планируют закупить во все области

«Такое уникальное оборудование есть только в нашей больнице и Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента Республики Беларусь. В этом году планируем закупить в наш центр новый бодиплетизмограф. Надеемся, что подобные аппараты появятся во всех областных центрах республики в 2026—2027 годах», — сказал Дмитрий Рузанов, уточнив, что оборудование будет закупаться в областные специализированные учреждения, где есть отделения пульмонологии. -0-