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МВД устанавливает личность отравителя из Московского зоопарка

Посетитель Московского зоопарка попытался отравить рысей и леопарда.

Источник: www.globallookpress.com

Сотрудники МВД устанавливают личность посетителя Московского зоопарка, который пытался отравить рысей и леопарда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как заявила Волк, правоохранители в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеоролик, в котором посетитель зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего», — заявила представитель МВД России.

Напомним, ранее сегодня гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова заявила, что неизвестный посетитель пытался отравить животных, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения.