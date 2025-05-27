МВД устанавливает личность отравителя из Московского зоопарка

Сотрудники МВД устанавливают личность посетителя Московского зоопарка, который пытался отравить рысей и леопарда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как заявила Волк, правоохранители в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеоролик, в котором посетитель зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными.
«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего», — заявила представитель МВД России.
Напомним, ранее сегодня гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова заявила, что неизвестный посетитель пытался отравить животных, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения.