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Госдеп США: заявление Трампа о РФ не стоит рассматривать как его разочарование

В Госдепе США заявили, что продолжают поддерживать переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Последние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о России не смотрит рассматривать как его разочарование в ситуации с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что американская сторона продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной и дипломатическое урегулирование конфликта.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что Москва якобы играет с огнем и с Россией «могли бы произойти очень плохие вещи», если бы не усилия американского лидера в урегулировании конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь ответил на угрозы Трампа, подчеркнув, что действительно плохой вещью является Третья мировая война. Политик выразил надежду, что президент США это понимает.