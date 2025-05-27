Госдеп США: заявление Трампа о РФ не стоит рассматривать как его разочарование

Последние заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о России не смотрит рассматривать как его разочарование в ситуации с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
Она подчеркнула, что американская сторона продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной и дипломатическое урегулирование конфликта.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что Москва якобы играет с огнем и с Россией «могли бы произойти очень плохие вещи», если бы не усилия американского лидера в урегулировании конфликта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь ответил на угрозы Трампа, подчеркнув, что действительно плохой вещью является Третья мировая война. Политик выразил надежду, что президент США это понимает.