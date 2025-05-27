Итальянский блогер признался в любви к традиционному российскому блюду

«Впервые в Россию я приехал под Новый год! Поэтому первыми блюдами, которые я попробовал, были новогодние деликатесы. Это был восторг и при этом культурный шок! На удивление, несмотря на мои сомнения и странное название, селёдка под шубой мне очень понравилась! И до сих пор я очень её люблю!» — написал он.