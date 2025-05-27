Минцифры предлагает использовать биометрию при покупке энергетиков

Минцифры России предложило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетиков дистанционно или в вендингах с 1 сентября, следует из проекта, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, изменения затронут в первую очередь онлайн-продажи и реализацию через вендинговые автоматы, через которые несовершеннолетние дети могут покупать энергетические напитки.
Отмечается, что продавец должен в любом случае запрашивать у покупателя возраст при покупке этого напитка. Для приобретения напитка будет необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе.
«Подтверждение возраста осуществляется исключительно в контуре государственной Единой биометрической системы. Сервис исключает передачу каких-либо персональных данных покупателя сторонним организациям», — сообщается в публикации.
Ранее Госдума приняла проект о штрафах до ₽500 тысяч за продажу энергетиков детям.