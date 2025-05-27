Условный срок звезде «Великолепного века» Эргенчу могут заменить на реальный

Турецкого актера Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана I Великолепного в сериале «Великолепный век», приговорили к одному году и 10 месяцам условного срока, который могут заменить на реальный в случае совершения новых правонарушений. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
По словам юриста, изначально суд приговорил Эргенча к тюремному заключению на два года и три месяца, но из-за «уважительному отношению» актера к инстанции меру пресечения смягчили. Кроме того, на итоговое решение повлияло отсутствие у артиста судимостей. Однако если в ближайшие пять лет он совершит новое преступление, то новый срок приплюсуется к уже назначенному условному, что скажется на приговоре.
— В случае, если подсудимый в течение пяти лет не нарушает закон, этот приговор автоматически аннулируется, — передает слова Полат РИА Новости.
Артиста обвинили в даче ложных показаний в суде. Чем известен Эргенч и за что его осудили — в материале «Вечерней Москвы».
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