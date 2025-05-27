Условный срок звезде «Великолепного века» Эргенчу могут заменить на реальный

По словам юриста, изначально суд приговорил Эргенча к тюремному заключению на два года и три месяца, но из-за «уважительному отношению» актера к инстанции меру пресечения смягчили. Кроме того, на итоговое решение повлияло отсутствие у артиста судимостей. Однако если в ближайшие пять лет он совершит новое преступление, то новый срок приплюсуется к уже назначенному условному, что скажется на приговоре.