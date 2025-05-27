В Пeрми прeдложили инновационный мeтод очистки пляжeй Анапы от мазута

Утечка нефти в окрестностях Анапы обернулась серьезной экологической катастрофой. Нефтяные загрязнения проникли в грунт и водоносные горизонты, представляя опасность для экосистемы и населения.
С целью решения возникшей проблемы, ученый из Пермского Политеха предложил инновационный подход. Андрей Старостин, доцент кафедры химических технологий и кандидат технических наук, успешно опробовал экологически чистый метод очистки с использованием струвита — соединения, состоящего из магния, аммония и фосфатов. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ПНИПУ, как сообщает «КП-Пермь».
Запатентованная под номером № 2792136, технология уже была апробирована на загрязненных участках береговой линии Анапы. Струвит демонстрирует свойства сорбента, эффективно поглощая остатки нефти и связывая их в плотные конгломераты. Это предотвращает дальнейшее проникновение загрязняющих веществ в почву, обеспечивая их легкий сбор с поверхности. Кроме того, минерал сам по себе является полезным удобрением, способствующим восстановлению растительного покрова.
Уникальность данного подхода заключается в его комплексном воздействии: он не просто устраняет вредные вещества, но и способствует повышению плодородия почвы. Эксперименты в сельском хозяйстве показали, что использование струвита привело к существенному увеличению урожая: редис продемонстрировал рост в 2,5−3,7 раза по сравнению с контрольными участками, а шпинат достиг максимальной урожайности зелени при внесении 10 г/м². Кроме того, распад нефтяных загрязнителей происходил в 2,5−3 раза быстрее, чем при использовании стандартных технологий.