В Пeрми прeдложили инновационный мeтод очистки пляжeй Анапы от мазута

Уникальность данного подхода заключается в его комплексном воздействии: он не просто устраняет вредные вещества, но и способствует повышению плодородия почвы. Эксперименты в сельском хозяйстве показали, что использование струвита привело к существенному увеличению урожая: редис продемонстрировал рост в 2,5−3,7 раза по сравнению с контрольными участками, а шпинат достиг максимальной урожайности зелени при внесении 10 г/м². Кроме того, распад нефтяных загрязнителей происходил в 2,5−3 раза быстрее, чем при использовании стандартных технологий.