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Организаторы Enhanced Games пригласили на соревнования спортсменов из РФ

В пресс-службе соревнований отметили, что поддерживают участие россиян.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы Enhanced Games, которые носят неофициальное название «Олимпиада на стероидах», пригласили на соревнования спортсменов из России. Об этом сообщает портал Odds.ru.

В пресс-службе соревнований отметили, что поддерживают участие россиян. Там подчеркнули, что на Enhanced Games спортсмены соревнуются индивидуально.

«Многие будут демонстрировать свою национальность, что мы планируем разрешить», — сказали организаторы.

Напомним, в начале февраля американский предприниматель и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На мероприятии атлетам разрешат применять любые вещества для улучшения результатов.

Ранее FIE допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров. Российские фехтовальщики смогут выступить на чемпионате мира среди юниоров в КНР.