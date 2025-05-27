Организаторы Enhanced Games пригласили на соревнования спортсменов из РФ

Организаторы Enhanced Games, которые носят неофициальное название «Олимпиада на стероидах», пригласили на соревнования спортсменов из России. Об этом сообщает портал Odds.ru.
В пресс-службе соревнований отметили, что поддерживают участие россиян. Там подчеркнули, что на Enhanced Games спортсмены соревнуются индивидуально.
«Многие будут демонстрировать свою национальность, что мы планируем разрешить», — сказали организаторы.
Напомним, в начале февраля американский предприниматель и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На мероприятии атлетам разрешат применять любые вещества для улучшения результатов.
Ранее FIE допустила россиян к участию в командных соревнованиях юниоров. Российские фехтовальщики смогут выступить на чемпионате мира среди юниоров в КНР.