Роспотребнадзор: пляжи Крыма соответствуют всем гигиеническим нормативам

«Мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией», — уточнила глава Роспотребнадзора, отметив, что мониторинг проводится каждый год, но в 2024 году его интенсивность была увеличена.