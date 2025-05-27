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Роспотребнадзор: пляжи Крыма соответствуют всем гигиеническим нормативам

Плотный мониторинг будет продолжен, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: АиФ-Крым

В Крыму и Севастополе Роспотребнадзор не выявил каких-либо нарушений стандартов качества в питьевой воде, морской воде и песке на пляжах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила представителям СМИ, что контроль будет осуществляться и в дальнейшем.

«Несоответствия ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», — подчеркнула она.

Попова добавила, что специалисты Роспотребнадзора ведут непрерывный контроль за пляжами Крыма и Севастополя, используя ресурсы четырех лабораторий. Образцы для исследований отправляются в Москву.

«Мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией», — уточнила глава Роспотребнадзора, отметив, что мониторинг проводится каждый год, но в 2024 году его интенсивность была увеличена.