Роспотребнадзор: пляжи Крыма соответствуют всем гигиеническим нормативам

В Крыму и Севастополе Роспотребнадзор не выявил каких-либо нарушений стандартов качества в питьевой воде, морской воде и песке на пляжах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила представителям СМИ, что контроль будет осуществляться и в дальнейшем.
«Несоответствия ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», — подчеркнула она.
Попова добавила, что специалисты Роспотребнадзора ведут непрерывный контроль за пляжами Крыма и Севастополя, используя ресурсы четырех лабораторий. Образцы для исследований отправляются в Москву.
«Мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией», — уточнила глава Роспотребнадзора, отметив, что мониторинг проводится каждый год, но в 2024 году его интенсивность была увеличена.