Белгоспищепром предупредил белорусов о повышении цен на шоколад и объяснил причину этого

Белгоспищепром предупредил белорусов о повышении цен на шоколад. Подробности обнародованы в официальном телеграм-канале концерна «Белгоспищепром».
В сообщении сказано, что кондитерская фабрика «Спартак» всегда стремится радовать покупателей вкусными и качественными продуктами. В организации обратили внимание, что кондитерские предприятия во всем мире столкнулись со значительным повышением цен на какао-продукты.
«Поэтому несмотря на все усилия по сохранению прежних цен все же сообщаем вам, что с 31 мая придется немного скорректировать стоимость шоколадной группы продукции», — отметили в «Белгоспищепроме».
В частности, стоимость шоколада «Молочный» вырастет с названной даты на 24 копейки и составит 5,01 рубля (ранее — 4,77 рубля). Шоколад «Спартак» горький 56% увеличится на 24 копейки и также составит 5,01 рубля (ранее — 4,77 рубля).
Кроме того, шоколад молочный «ZA SPARTAK» 55% с дробленым фундуком подорожает на 50 копеек и будет стоить 5,49 рубля (ранее — 4,99 рубля). В «Белгоспищепроме» отметили, что примерное повышение затронет и другие позиции шоколадной группы.
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