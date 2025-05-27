Судью по делу о смерти Марадоны отстранили из-за видеосъемки на слушаниях

Суд над семью медиками по делу о смерти Марадоны начался 11 марта. В апреле на судебном заседании Фернандо Вильярехо, глава отделения интенсивной терапии клиники, в которой лечился спортсмен, рассказал, что Марадоне разрешали есть вредную еду, в том числе гамбургеры, во время восстановления после операции из-за субдуральной гематомы мозга, проведенной в начале ноября 2020 года.