Судью по делу о смерти Марадоны отстранили из-за видеосъемки на слушаниях

Аргентинский суд отстранил судью Хульету Макинтач от рассмотрения дела о смерти футболиста Диего Марадоны, причиной стала несогласованная видеосъемка на заседании, передает телеканал TN.
Сообщается, что с требованием отстранить Макинтач от дела выступила прокуратура, она обосновала свое ходатайство тем, что судья, предположительно, позволила съемочной группе, которая готовит документальный фильм, присутствовать на слушаниях, но при этом не согласовала свое решение.
Теперь предстоит определиться, должен ли будет новый судья повторно заслушать показания всех свидетелей и обвиняемых, говорится в сообщении.
Суд над семью медиками по делу о смерти Марадоны начался 11 марта. В апреле на судебном заседании Фернандо Вильярехо, глава отделения интенсивной терапии клиники, в которой лечился спортсмен, рассказал, что Марадоне разрешали есть вредную еду, в том числе гамбургеры, во время восстановления после операции из-за субдуральной гематомы мозга, проведенной в начале ноября 2020 года.
Напомним, 60-летний Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Аргентинская прокуратура посчитала, что причиной стала халатность нескольких медработников, отвечавших за здоровье спортсмена. Диего Марадона-младший полагает, что его отца убили.