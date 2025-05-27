Заместитель руководителя офиса нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило перечислили «красные линии» по меморандуму об урегулировании конфликта с Россией.
«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией», — сообщил он.
Брусило подчеркнул, что Украина также не согласится признать российскими Запорожскую и Херсонскую область, Донецкую и Луганскую Народные Республики, если данное требование будет входить в подготовленный РФ меморандум. При этом замруководителя офиса Зеленского отметил, что Киев рассчитывает получить документ от России до конца мая.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что в готовящемся российской стороной меморандуме могут быть обозначены возможные сроки урегулирования конфликта.