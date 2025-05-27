На Украине перечислили красные линии по меморандуму об урегулировании конфликта

Брусило подчеркнул, что Украина также не согласится признать российскими Запорожскую и Херсонскую область, Донецкую и Луганскую Народные Республики, если данное требование будет входить в подготовленный РФ меморандум. При этом замруководителя офиса Зеленского отметил, что Киев рассчитывает получить документ от России до конца мая.