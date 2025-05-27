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На Украине перечислили красные линии по меморандуму об урегулировании конфликта

В офисе Зеленского заявили, что Киев считает неприемлемыми позиции в меморандуме РФ о признании российским Крыма и еще четырех регионов.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель руководителя офиса нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило перечислили «красные линии» по меморандуму об урегулировании конфликта с Россией.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией», — сообщил он.

Брусило подчеркнул, что Украина также не согласится признать российскими Запорожскую и Херсонскую область, Донецкую и Луганскую Народные Республики, если данное требование будет входить в подготовленный РФ меморандум. При этом замруководителя офиса Зеленского отметил, что Киев рассчитывает получить документ от России до конца мая.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что в готовящемся российской стороной меморандуме могут быть обозначены возможные сроки урегулирования конфликта.