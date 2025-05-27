Юнармейцы открыли девятилетие программы на форуме «Плечом к плечу»

Ранее Life.ru писал, что в честь Международного женского дня юнармейцы из разных уголков России, включая Забайкальский и Краснодарский края, Новгородскую и Амурскую области, приняли участие во всероссийской акции «Километр красоты». Юные участники акции прошлись по центральным улицам городов и поздравили женщин с праздником 8 Марта. Они вручили им цветы и открытки, которые сделали своими руками. Также ребята навестили матерей, жён и дочерей участников специальной военной операции.