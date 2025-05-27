Путин: Платформа «Россия — страна возможностей» собрала более 25 млн человек

Президент также отметил, что такой результат действительно впечатляет. Это свидетельствует о наличии в стране активных и целеустремлённых людей, готовых двигаться вперед. Путин добавил, что многие из них стремятся улучшать свои знания и навыки, покорять новые вершины и добиваться успеха во благо граждан, общества и всей страны. Он также указал на важность самореализации и достижения значимых результатов для каждого участника программы.