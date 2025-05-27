Путин: Платформа «Россия — страна возможностей» собрала более 25 млн человек

Во время заседания наблюдательного совета, посвященного седьмой годовщине этой программы, глава государства подчеркнул, что «проект получился интересный, большой, масштабный».
«За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек — масштаб серьезный, что, безусловно, говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются вниманием, интересом и доверием со стороны всех её участников», — сказал глава государства.
Президент также отметил, что такой результат действительно впечатляет. Это свидетельствует о наличии в стране активных и целеустремлённых людей, готовых двигаться вперед. Путин добавил, что многие из них стремятся улучшать свои знания и навыки, покорять новые вершины и добиваться успеха во благо граждан, общества и всей страны. Он также указал на важность самореализации и достижения значимых результатов для каждого участника программы.
Платформа «Россия — страна возможностей» появилась по указу президента 22 мая 2018 года. За семь лет организация реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Среди них можно выделить «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», Международный строительный чемпионат и другие мероприятия. Платформа объединила участников из 89 регионов России и свыше 150 стран мира.
Эксперты отмечают, что по проекту «Россия — страна возможностей» реализуется развитие и поддержка новой управленческой элиты государства, потому что профессиональные кадры — это будущее страны. Фраза «Россия — страна возможностей» действительно оправдала себя в рамках этого проекта.