В Госдуме напомнили о лишении свободы за сбор некоторых ягод

Сбор ряда занесенных в Красную книгу ягод грозит тюремным сроком до четырех лет. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
По словам парламентария, Лесной кодекс предусматривает запрет сбора большого количества ягод, в том числе костяники и княженики, которые можно легко спутать с привычной малиной. Народный избранник уточнил, что за нарушение законодательства в этой сфере могут назначить исправительные работы, штраф до миллиона рублей или даже реальный тюремный срок.
— Лесной кодекс запрещает сбор краснокнижных растений, среди которых немало ягод, — передает слова Колунова ТАСС.
Департамент торговли и услуг столицы сообщил, что на московских ярмарках стартовал сезон ягод — на прилавках появились клубника, голубика и другие первые ягоды, выращенные фермерами из южных регионов России, включая Краснодарский край, Крым и Дагестан. Кроме того, в начале мая в Москве начали открываться точки по продаже свежих сезонных ягод из разных регионов России. Пункты появляются в городе уже в 10-й раз.