В Госдуме напомнили о лишении свободы за сбор некоторых ягод

Департамент торговли и услуг столицы сообщил, что на московских ярмарках стартовал сезон ягод — на прилавках появились клубника, голубика и другие первые ягоды, выращенные фермерами из южных регионов России, включая Краснодарский край, Крым и Дагестан. Кроме того, в начале мая в Москве начали открываться точки по продаже свежих сезонных ягод из разных регионов России. Пункты появляются в городе уже в 10-й раз.