Житель Гродно оштрафован за торговлю инструментами без оформления ИП

Экономический суд рассмотрел поступившее из налогового органа дело об административном правонарушении в отношении гражданина, который занимался деятельностью по реализации товаров без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Суд установил, что возле торгово-развлекательного центра в Гродно мужчина предлагал покупателям 2 мини-электростанции, 4 перфоратора, 3 сварочных аппарата и пилу цепную, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП. Еще одна цепная пила уже была продана им ранее.