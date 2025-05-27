Житель Гродно оштрафован за торговлю инструментами без оформления ИП

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области оштрафовал мужчину, который торговал электроинструментами без регистрации ИП. Об этом сообщили БЕЛТА в Экономическом суде.
Экономический суд рассмотрел поступившее из налогового органа дело об административном правонарушении в отношении гражданина, который занимался деятельностью по реализации товаров без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Суд установил, что возле торгово-развлекательного центра в Гродно мужчина предлагал покупателям 2 мини-электростанции, 4 перфоратора, 3 сварочных аппарата и пилу цепную, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП. Еще одна цепная пила уже была продана им ранее.
Налоговый орган в ходе административного процесса наложил арест и изъял предметы административного правонарушения — электроинструменты и мини-электростанции на общую сумму Br23 тыс.
Суд пришел к выводу, что, исходя из количества приобретенного товара и его специфики, действия гродненца направлены на систематическое получение дохода посредством реализации инструментов. Согласно материалам дела, гражданин к административной ответственности за это правонарушение ранее не привлекался, вину признал, имеет трех иждивенцев, что является смягчающими административную ответственность обстоятельствами.
Рассмотрев материалы дела, суд на основании ч.2 ст. 13.3 КоАП привлек гражданина к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин (1 БВ — Br42) с конфискацией арестованного и изъятого имущества, а также 20% полученного от продажи пилы дохода. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. -0-