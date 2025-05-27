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Медведев объяснил отказ от рукопожатия с судьей после вылета из «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не стал жать руку судье после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». По его словам, он просто забыл об этом.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не стал жать руку судье после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». По его словам, он просто забыл об этом.

— Как увижу его, скажу лично, что у меня с ним никаких проблем, — объяснил Медведев.

Спортсмен подчеркнул, что разочарован поражением, посчитав, что матч был напряженным, передает портал Sports.

Это не первый конфликт, связанный с судьями, в котором оказывается российский теннисист. В конце февраля Медведев в ходе игры теннисного турнира в Дубае, где против него выступил спортсмен из Нидерландов Таллон Грикспор, получил предупреждение за неспортивное поведение, после чего обвинил судью в предвзятом отношении к россиянам. Во время второй партии арбитр выдал Медведеву предупреждение, а когда тот поинтересовался причиной такого решения, судья не дал внятного ответа и лишь сказал, что россиянин сам в курсе, что сказал ему. Теннисист не стал останавливать небольшую словесную перепалку и спросил: «Что это? Двойные стандарты в отношении русских?».

Медведев также возмутился из-за работы камеры на сетке. Это произошло на том же самом турнире после его победы над представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.