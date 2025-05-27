В Перми матёрый физрук заставил прогульщиков сдавать зачёт по лыжам на траве

Выяснилось, что санкции были применены к прогульщикам, которые не сдали зачёт своевременно — зимой. В ролике видно, как два молодых человека в сопровождении мужчины в спортивном костюме вышагивают по траве на лыжах. Один из парней оступается и чуть не падает, а физрук характерно разводит руками — «ну, а чего ты ожидал?».