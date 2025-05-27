В Великобритании прошла ежегодная экстремальная гонка за сыром

Среди участников особенно отличился 30-летний немец Том Копке, ставший двукратным победителем мужского забега. Несмотря на полученные травмы — ссадины и временную потерю сознания — он назвал свой опыт незабываемым. В женском забеге победу одержала 20-летняя лондончанка Ава, которая призналась, что участвовала не ради сыра, а для поддержки благотворительной инициативы Refugee Community Kitchen.