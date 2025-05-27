PNAS: личинки саранчи появляются на свет с запасом еды

Пустынная саранча, обитающая в районе Сахары, появляется на свет с запасом еды в организме, следует из исследования международной команды ученых. Работа опубликована в PNAS Nexus.
Группа исследователей во главе с Коутаро Ульд Маэно обнаружила, что в условиях пустыни новорожденные личинки саранчи выходят из яиц с небольшим количеством желтка в кишечнике. Этот феномен условно назвали стратегией «ланчбокса».
Запасы помогают личинкам продержаться некоторое время и дают дополнительную энергию на поиск другой пищи.
Согласно исследованию, саранча обладает сложными механизмами распределения репродуктивных ресурсов. В сложных условиях потомство формируется с учетом будущей нехватки ресурсов, что обеспечивает шанс на выживание.
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