Патриарх Кирилл призвал не использовать нецензурную брань в военных текстах

«Обращаясь к отечественным литераторам, хотел бы особо подчеркнуть: важно, чтобы формы и сюжеты не закрывали собой подлинный источник нравственной силы — ими являются христианские идеи и ценности. Важно, чтобы в ваших произведениях не было места нецензурной брани. Некоторые полагают, что приправить таким словцом свое произведение — это хорошо. Это глубочайшая ошибка», — заявил предстоятель Русской православной церкви.