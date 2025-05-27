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Патриарх Кирилл призвал не использовать нецензурную брань в военных текстах

Предстоятель РПЦ отметил важность сохранения христианской идеи в произведениях.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских литераторов воздерживаться от использования нецензурной лексики в текстах, посвящённых военным событиям. Он также подчеркнул важность сохранения христианской идеи в творчестве.

Соответствующее заявление Кирилл сделал в ходе церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«Обращаясь к отечественным литераторам, хотел бы особо подчеркнуть: важно, чтобы формы и сюжеты не закрывали собой подлинный источник нравственной силы — ими являются христианские идеи и ценности. Важно, чтобы в ваших произведениях не было места нецензурной брани. Некоторые полагают, что приправить таким словцом свое произведение — это хорошо. Это глубочайшая ошибка», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что военная служба — дело тяжёлое, часто связанное с суровыми испытаниями, но именно слова молитвы должны помогать их преодолевать.

«Пусть молитва поддерживает солдат в трудные минуты, а грубое слово не оскверняет воинской чести, тем более под знаменем Спаса Нерукотворного», — подчеркнул Кирилл.

Патриарх рассказал, слово — письменное и звучащее — всегда играло важную роль в его жизни и служении.

«Поэтому я с вниманием и интересом слежу за тем, что происходит в отечественной литературе сегодня», — заключил патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днём тезоименитства.