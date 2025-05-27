Патриарх Кирилл призвал не использовать нецензурную брань в военных текстах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских литераторов воздерживаться от использования нецензурной лексики в текстах, посвящённых военным событиям. Он также подчеркнул важность сохранения христианской идеи в творчестве.
Соответствующее заявление Кирилл сделал в ходе церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
«Обращаясь к отечественным литераторам, хотел бы особо подчеркнуть: важно, чтобы формы и сюжеты не закрывали собой подлинный источник нравственной силы — ими являются христианские идеи и ценности. Важно, чтобы в ваших произведениях не было места нецензурной брани. Некоторые полагают, что приправить таким словцом свое произведение — это хорошо. Это глубочайшая ошибка», — заявил предстоятель Русской православной церкви.
Он отметил, что военная служба — дело тяжёлое, часто связанное с суровыми испытаниями, но именно слова молитвы должны помогать их преодолевать.
«Пусть молитва поддерживает солдат в трудные минуты, а грубое слово не оскверняет воинской чести, тем более под знаменем Спаса Нерукотворного», — подчеркнул Кирилл.
Патриарх рассказал, слово — письменное и звучащее — всегда играло важную роль в его жизни и служении.
«Поэтому я с вниманием и интересом слежу за тем, что происходит в отечественной литературе сегодня», — заключил патриарх.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днём тезоименитства.