Ощутимая магнитная буря обрушится на Земелю 28 мая

25 мая на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса. При этом в Москве установилась аномальная жара, которая, по прогнозам специалистов, продержится в столичном регионе практически всю неделю. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как пережить этот период без вреда для здоровья.