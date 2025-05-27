Ощутимая магнитная буря обрушится на Земелю 28 мая

Ощутимая магнитная буря в среду, 28 мая, обрушится на Землю после серии вспышек на Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН.
По словам экспертов, скорость потоков раскаленной солнечной плазмы может дойти до 700−800 километров в секунду и серьезно раскачать геомагнитное поле планеты. Специалисты отметили, что при этом к текущему моменту активность звезды стала постепенно снижаться.
— Завтра должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период, — передает сообщение профильной лаборатории ТАСС.
25 мая на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса. При этом в Москве установилась аномальная жара, которая, по прогнозам специалистов, продержится в столичном регионе практически всю неделю. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как пережить этот период без вреда для здоровья.
Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров также предупредил, что в 2025 году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь.