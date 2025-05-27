В желудке москвички, употрeблявшeй хлeцы каждый дeнь, врачи обнаружили крупное инородное тело

В столице врачам пришлось оперировать женщину, у которой в желудке сформировался непереваренный сгусток пищи из-за чрезмерного употребления хлебцев. Об этом стало известно 27 мая из сообщения пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
По данным ведомства, пациентка обратилась за медицинской помощью в Институт имени Склифосовского, жалуясь на дискомфорт в желудке и частую изжогу. В процессе диагностики специалисты обнаружили в желудке пациентки крупное инородное тело, состоящее из непереваренных остатков пищи, — фитобезоар. Это состояние потребовало незамедлительного хирургического вмешательства.
«Предположительно, причиной образования фитобезоара у пациентки стало регулярное употребление хлебцев. В течение нескольких лет из-за сахарного диабета женщина придерживалась строгой диеты, при этом ежедневно употребляла в пищу хлебцы», — сообщили представители Института Склифосовского.
Отмечается, что операция прошла без осложнений, и пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.