В желудке москвички, употрeблявшeй хлeцы каждый дeнь, врачи обнаружили крупное инородное тело

По данным ведомства, пациентка обратилась за медицинской помощью в Институт имени Склифосовского, жалуясь на дискомфорт в желудке и частую изжогу. В процессе диагностики специалисты обнаружили в желудке пациентки крупное инородное тело, состоящее из непереваренных остатков пищи, — фитобезоар. Это состояние потребовало незамедлительного хирургического вмешательства.