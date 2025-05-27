В Ярославской области два рыбака убили переплывшего реку лося

В Ярославской области правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении двух рыбаков, которые убили переплывшего реку лося. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по региону.
По информации ведомства, в лесном массиве на берегу реки Волга рыбаки заметили переплывающего реку лося. Встретив животное на берегу, фигуранты дела убили животное, а мясо забрали себе.
Также в сообщении ведомства отмечается, что в качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли моторную лодку, навигатор, нож, останки животного.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Камчатского края охотился на уток вместе с зятем и случайно выстрелил в родственника из ружья.