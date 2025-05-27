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В Ярославской области два рыбака убили переплывшего реку лося

Правоохранителями возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Источник: Аргументы и факты

В Ярославской области правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении двух рыбаков, которые убили переплывшего реку лося. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по региону.

По информации ведомства, в лесном массиве на берегу реки Волга рыбаки заметили переплывающего реку лося. Встретив животное на берегу, фигуранты дела убили животное, а мясо забрали себе.

Также в сообщении ведомства отмечается, что в качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли моторную лодку, навигатор, нож, останки животного.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Камчатского края охотился на уток вместе с зятем и случайно выстрелил в родственника из ружья.